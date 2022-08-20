В Кингисеппском районе семилетнего ребенка искусали собаки

До этого стало известно еще об одном случае нападения четвероного на ребенка. Животное могло подумать, что женщине грозит опасность. В Колпинском районе кавказская овчарка вцепилась зубами в голову полуторогодовалому мальчику. Инцидент произошел вечером 18 августа. Ничто не предвещало беды, как вдруг двухлетняя овчарка напала на ребенка.