В Кингисеппском районе семилетнего ребенка искусали собаки

В Кингисеппском районе семилетнего ребенка искусали собаки
В Кингисеппском районе семилетнего ребенка искусали собаки. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Маленький ребенок в Кингисеппском районе подвергся нападению собак. Мальчик отправился в больницу.

Как стало известно Gazeta.SPB, в Ленинградской области медики зафиксировали случай нападения собак.

Мальчика покусали в деревне Малая Пустомержа 19 августа. Причины, почему животные решили на него напасть, пока неизвестны. У ребенка диагностировали укушенные раны рук, ног и туловища. В удовлетворительном состоянии несовершеннолетнего отпустили на домашнее лечение.

До этого стало известно еще об одном случае нападения четвероного на ребенка. Животное могло подумать, что женщине грозит опасность. В Колпинском районе кавказская овчарка вцепилась зубами в голову полуторогодовалому мальчику. Инцидент произошел вечером 18 августа. Ничто не предвещало беды, как вдруг двухлетняя овчарка напала на ребенка.

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