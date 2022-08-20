В Кингисеппском районе семилетнего ребенка искусали собаки

Маленький ребенок в Кингисеппском районе подвергся нападению собак. Мальчик отправился в больницу.
Как стало известно Gazeta.SPB, в Ленинградской области медики зафиксировали случай нападения собак.
Мальчика покусали в деревне Малая Пустомержа 19 августа. Причины, почему животные решили на него напасть, пока неизвестны. У ребенка диагностировали укушенные раны рук, ног и туловища. В удовлетворительном состоянии несовершеннолетнего отпустили на домашнее лечение.
До этого стало известно еще об одном случае нападения четвероного на ребенка. Животное могло подумать, что женщине грозит опасность. В Колпинском районе кавказская овчарка вцепилась зубами в голову полуторогодовалому мальчику. Инцидент произошел вечером 18 августа. Ничто не предвещало беды, как вдруг двухлетняя овчарка напала на ребенка.