В Колпинском районе овчарка напала на полуторагодовалого сына своей хозяйки

Животное могло подумать, что женщине грозит опасность.
Как стало известно Gazeta.SPB, в Колпинском районе кавказская овчарка вцепилась зубами в голову маленькому мальчику.
Инцидент произошел вечером 18 августа. «Фонтанка» пишет, что женщина гуляла с собакой и своим полуторогодовалым сыном на Полевой улице в Металлострое. Ничто не предвещало беды, как вдруг двухлетняя овчарка напала на ребенка.
В результате мальчика доставили в больницу со скальпированной укушенной раной затылочной области, шеи, а также области правого плеча и спины. Мальчик попал в больницу в состоянии средней степени тяжести.
По факту произошедшего проводится проверка.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что при нападении агрессивной собаки эксперты советуют провести несколько нехитрых действий, одно из которых — имитация броска предмета.