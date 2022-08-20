В Колпинском районе овчарка напала на полуторагодовалого сына своей хозяйки

В Колпинском районе овчарка напала на полуторагодовалого сына своей хозяйки. Фото: Pxhere

В Колпинском районе овчарка напала на полуторагодовалого сына своей хозяйки. Фото: Pxhere

Животное могло подумать, что женщине грозит опасность.

Как стало известно Gazeta.SPB, в Колпинском районе кавказская овчарка вцепилась зубами в голову маленькому мальчику.

Инцидент произошел вечером 18 августа. «Фонтанка» пишет, что женщина гуляла с собакой и своим полуторогодовалым сыном на Полевой улице в Металлострое. Ничто не предвещало беды, как вдруг двухлетняя овчарка напала на ребенка.

В результате мальчика доставили в больницу со скальпированной укушенной раной затылочной области, шеи, а также области правого плеча и спины. Мальчик попал в больницу в состоянии средней степени тяжести.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что при нападении агрессивной собаки эксперты советуют провести несколько нехитрых действий, одно из которых — имитация броска предмета.