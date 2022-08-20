Специалисты МЧС объяснили, как спастись от агрессивной собаки

При нападении агрессивной собаки специалисты советуют провести несколько нехитрых действий, одно из которых — имитация броска предмета.

В МЧС России пояснили, что нужно сделать вид, как будто с земли что-то поднимаете, а затем бросить им в сторону собаки. В таком случае пес может испугаться и отступить. Об этом пишут РИА Новости.

В случае, если агрессивное животное осталось на месте, можно попробовать остановить их командами «Фу!», «Стоять!» или «Сидеть!». При этом нужно медленно отступать к укрытию спиной, внимательно наблюдая за реакциями собаки и призывая на помощь окружающих.

Если пес пытается на вас напасть во время прогулки с ребенком всегда нужно вставать между малышом и животными. В случае нападения можно использовать перцовый баллончик. В случае перемещения на велосипеде отгораживаться от животных нужно именно им. При этом проявлять агрессию или бежать от собаки ни в коем случае нельзя.