В Петербурге в воскресенье похолодает до +25 и возможны дожди

В Петербурге в воскресенье на смену аномальной жаре придет пасмурная погода.

Северная столица сегодня окажется во власти облачной гряды атмосферного фронта, который сейчас идет по периферии обширного антициклона. Он устроит в городе небольшое похолодание, в течение дня могут пройти короткие дожди, а приток солнечного тепла будет ограничен.

Воздух прогреется максимум до +25 градусов, в Ленобласти возможно до +26 градусов. Юго-восточный ветер составит от 4 до 9 м/с. Атмосферное давление понизится до 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

В первый день новой рабочей недели в Петербурге вновь потеплеет, но вечером ожидаются дожди.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в аэропорту Пулково в воскресенье задержали три рейса и три отменили.