В аэропорту Пулково в воскресенье задержали три рейса и три отменили

В воскресенье, 21 августа, в петербургском аэропорту Пулково задержаны три авиарейса и три отменены.

Так, из Петербурга сегодня не вылетят самолет авиакомпании Southwind Airlines до Антальи, запланированный на 0:20, самолет «Ямала» до того же турецкого курорта (2:00) и самолет Smartavia до Москвы (20:45).

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на рейсы до Сочи, Антальи и Москвы.

С опозданием вылетит рейс до Сочи, который должен был покинуть Северную столицу в 11:15, но его отложили до 11:50. Вылет рейса до Антальи перенесли с 12:55 на 14:10. Также задерживается рейс до столицы — пассажиры улетят не в 17:45, а в 19:05.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в аэропорт Пулково за помощью пришел нелетающий маленький сокол.