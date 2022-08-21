Скончался балетмейстер-репетитор Мариинского театра Игорь Петров

Скончался балетмейстер-репетитор Мариинского театра Игорь Петров
Игорь Петров скончался на 60-м году жизни. Фото: "Общество любителей Мариинского театра"/ВК

В Петербурге не стало балетмейстера-репетитора балетной труппы Мариинского театра Игоря Петрова. Он скончался в возрасте 59 лет.

О смерти Петрова сообщили в ВК-сообществе любителей Мариинского театра. Балетмейстер умер утром в субботу, 21 августа. В группе принесли соболезнования родным и близким, коллегам и ученикам Петрова.

Игорь Петров посвятил работе в Мариинском театре более 40 лет своей жизни. После окончания Ленинградского академического хореографического училища имени Вагановой он поступил в труппу театра и до вплоть 2007 года строил карьеру танцовщика. Добившись успехов на сцене, он начал работать педагогом-репетитором и начал передавать свой опыт молодому поколению. Среди тех, с кем он готовил партии, были Тимур Аскеров, Роман Беляков, Константин Зверев, Иван Оскорбин, Ксандер Париш, Александр Сергеев, Алексей Тимофеев и другие.

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