Теплый атмосферный фронт устроит в Петербурге жару и дожди

Теплый атмосферный фронт устроит в Петербурге жару и дожди
В Петербурге в понедельник пройдут дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Рабочая неделя в Петербурге начнется с жаркой погоды и небольших дождей во второй половине дня.

Потепление принес атмосферный фронт с запада. Он устроит облачную с прояснениями погоду, а во второй половине дня — короткие дожди. Осадки по большей части пройдут в западных районах города.

Воздух прогреется до +25…+27 градусов, в Ленобласти ожидается от +23 до +28 градусов, сообщил ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

Юго-восточный ветер подует со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление немного увеличится и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник, 23 августа, в Северной столице прогнозируется сухая и более жаркая погода.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге засуха оставила грибников без урожая.

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