Посетители «Диво-острова» зависли на высоте из-за остановки аттракциона «Седьмое небо»

Люди зависли в воздухе из-за поломки "Седьмого неба". Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Люди зависли в воздухе из-за поломки "Седьмого неба". Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В парке «Диво-остров» в воскресенье сломался аттракцион «Седьмое небо». Посетителям пришлось ждать на высоте, пока его починят.

Инцидент с «Седьмым небом» случился в восьмом часу вечера. Посетители катались на аттракционе, когда он внезапно сломался. В социальных сетях писали, что люди провели в воздухе около получаса, однако в парке заявили, что этот временной промежуток сильно преувеличен.

Как пишет «Фонтанка», людей сняли с аттракциона практически сразу, а после механики быстро починили «Седьмое небо», которое сейчас работает в штатном режиме. Посетителям, которым довелось покататься на аттракционе дольше положенного, вернули деньги за билеты.

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