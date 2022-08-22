Посетители «Диво-острова» зависли на высоте из-за остановки аттракциона «Седьмое небо»

Посетители &#171;Диво-острова&#187; зависли на высоте из-за остановки аттракциона &#171;Седьмое небо&#187;
Люди зависли в воздухе из-за поломки "Седьмого неба". Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В парке «Диво-остров» в воскресенье сломался аттракцион «Седьмое небо». Посетителям пришлось ждать на высоте, пока его починят.

Инцидент с «Седьмым небом» случился в восьмом часу вечера. Посетители катались на аттракционе, когда он внезапно сломался. В социальных сетях писали, что люди провели в воздухе около получаса, однако в парке заявили, что этот временной промежуток сильно преувеличен.

Как пишет «Фонтанка», людей сняли с аттракциона практически сразу, а после механики быстро починили «Седьмое небо», которое сейчас работает в штатном режиме. Посетителям, которым довелось покататься на аттракционе дольше положенного, вернули деньги за билеты.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге задержали мужчину, снимавшего стройку ВСД с квадрокоптера.

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