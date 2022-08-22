Водоканал построит канализацию у метро «Пионерская» за 5 млрд рублей

Водоканал рассчитывает, что канализация будет готова к концу 2028 года. Фото: правительство Петербурга

Водоканал рассчитывает, что канализация будет готова к концу 2028 года. Фото: правительство Петербурга

В Петербурге ищут подрядчика на строительство тоннельного канализационного коллектора в Приморском районе за 5 миллиардов рублей. Конкурс на строительство канализации у метро «Пионерская» объявил ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Финансирование работ будет осуществляться за счет собственных средств предприятия, сообщает «Мойка78».

Масшабные работы по строительству канализации развернутся на территории от перекрестка Коломяжского проспекта с проспектом Испытателей до реконструируемой шахты №412 Главного тоннельного канализационного коллектора на Приморском проспекте.

К строительству планируется приступить в октябре 2024 года. Водоканал рассчитывает, что канализация будет готова к концу 2028 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Смольный продлил контракт на строительство метро в Петербурге на 10 лет.