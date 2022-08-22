Сервис доставки еды «Смекалка» уходит из Петербурга

"Смекалка" будет работать только до конца августа. Фото: Pixabay

"Смекалка" будет работать только до конца августа. Фото: Pixabay

Петербург до конца лета покинет сервис доставки здоровой еды «Смекалка».

Представители фирмы рассказали в соцсетях, что «Смекалка» будет работать только до конца августа, а после приостановит работу как доставки, так и магазинов.

«Мы вас подвели и не смогли оправдать ваши ожидания. Мы не смогли реализовать ценности, которые задекларировали», — говорится в сообщении.

В пресс-службе компании People&People отметили, что сервис поначалу показывал хороший рост, но из-за ситуации на рынке рухнули все планы по выходу на самоокупаемость к осени. Сейчас в компании внимательно изучают возможности изменения бизнес-модели и возвращения на рынок, передает «Деловой Петербург».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы нашли нелегальный способ отправится на шоппинг в Европу.