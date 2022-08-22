В петербургском КГИОП проходят обыски по делу о сносе исторических зданий

В петербургском КГИОП проходят обыски по делу о сносе исторических зданий
Следователи нагрянули с обысками в КГИОП. Фото: Следственный Комитет РФ

Сотрудники следственных органов 22 августа пришли с обысками в петербургский комитет по охране памятников (КГИОП).

Информацию об обысках подтвердили в самом ведомстве. На сайте КГИОП сообщается, что следственные мероприятия проходят в рамках предварительного расследования по возбужденным СК уголовным делам.

«Сотрудники предоставляют всю необходимую информацию. Комментарии СМИ будут возможны только после окончания работы следствия», — заявили в пресс-службе.

Визит правоохранителей в КГИОП связан с расследованием дела о превышении должностных полномочий, связанным с незаконным сносом исторических домов в Петербурге.

Напомним, на прошлой неделе председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил создать специальную группу по расследованию уничтожения объектов культурного наследия в центре Северной столицы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что глава СК Бастрыкин потребовал возбудить дело о сносе особняка Салтыковой.

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