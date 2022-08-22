Из Ладожского озера вытащили утопленника

Из Ладожского озера вытащили утопленника
Тело нашли в Ладожском озере. Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

В Ленобласти устанавливаются причины смерти мужчины, тело которого нашли в Ладожском озере.

Как сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти, в понедельник в воде Ладожского озера у деревни Кобона заметили мертвого человека. Очевидцы позвонили в экстренные службы.

К месту прибыли спасатели поисково-спасательного отряда из Шлиссельбурга и достали мужчину на берег. Его тело передали сотрудникам полиции.

Личность неизвестного и обстоятельства его гибели выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге хулиган посреди ночи пытался проникнуть в ТРК «Родео Драйв». Он силой открыл первую входную дверь и попытался сломать вторые заблокированные раздвижные двери. Злоумышленника передали полиции.

ладожское озеро ленобласть труп утопленник


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Пьяный мужчина пытался зарезать соседа по коммуналке на Марата
Из Ладожского озера вытащили утопленника
В Петербурге хулиган посреди ночи пытался проникнуть в ТРК «Родео ...
Мужчину, который поджег мать и друга под Бокситогорском, предъявили обвинение
Дополнительные COVID-койки развернули в Александровской больнице
Какие сложности ждут петербуржцев, мечтающих об образовании в Европе
Учитель из Петербурга попал в финал конкурса «Учитель года России»
Во вторник разведут Ладожский мост и перекроют трассу «Кола»