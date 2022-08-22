Из Ладожского озера вытащили утопленника

В Ленобласти устанавливаются причины смерти мужчины, тело которого нашли в Ладожском озере.

Как сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти, в понедельник в воде Ладожского озера у деревни Кобона заметили мертвого человека. Очевидцы позвонили в экстренные службы.

К месту прибыли спасатели поисково-спасательного отряда из Шлиссельбурга и достали мужчину на берег. Его тело передали сотрудникам полиции.

Личность неизвестного и обстоятельства его гибели выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге хулиган посреди ночи пытался проникнуть в ТРК «Родео Драйв». Он силой открыл первую входную дверь и попытался сломать вторые заблокированные раздвижные двери. Злоумышленника передали полиции.