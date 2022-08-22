Стало известно состояние мальчика, пострадавшего от выстрела из газового пистолета в Петербурге

Стало известно состояние мальчика, пострадавшего от выстрела из газового пистолета в Петербурге
Мужчина напал на ребенка на детской площадке. Фото: ГСУ СК по Петербургу

Родители пострадавших детей, оказавшихся на площадке во время нападения на девятилетнего мальчика, рассказали подробности произошедшего и о состоянии ребенка.

Как пишет «КП-Петербург», на детской площадке было несколько ребят, когда туда пришел неизвестный мужчина. Он подошел к детям и начал рыться в их сумках, утверждая, они украли у него телефон. После этого злоумышленник ушел, но спустя некоторые время вернулся.

«Девочки успели убежать. Но он схватил ребенка, на котором была сумка, стал в ней рыться. Ничего не нашел, после этого он и выстрелил из пистолета в лицо ребенку», — рассказала мать одного из детей.

Один из родителей сразу повез мальчика к врачу, где ему диагностировали ожог глаз первой и второй степени. Школьник сильно напугался и плакал. После оказания помощи его отпустили на домашнее лечение.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стрельба в ребенка на улице Стасовой обернулась уголовным делом. Дело возбуждено по статье о разбойном нападении.

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