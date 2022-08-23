Синоптик спрогнозировал возможное обновление суточного рекорда тепла в Петербурге

Синоптик спрогнозировал возможное обновление суточного рекорда тепла в Петербурге
Синоптик спрогнозировал возможное обновление суточного рекорда тепла в Петербурге. Фото: Unsplash

Северная столица 23 августа остается на северо-западной периферии антициклона. Специалист предположил, что уже очень скоро суточные температуры могут пойти на новый рекорд.

По прогнозу ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня метеорологические условия в Петербурге будет определяться северо-западная периферии обширного антициклона. В городе ожидается облачная с прояснениями погода, но осадков в регионе при этом не ожидается, а температурные показатели продолжат повышаться.

В течение суток температура воздуха достигнет +27 и +29 градусов, по области эти показатели достигнут +25 и +30 градусов. Ветер восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

В среду на территории Санкт-Петербурга до сих пор без осадков, а жара выйдет на максимум, заметил Леус. Возможно обновление суточного рекорда тепла.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на смену засухе придут небольшие дожди, но ненадолго. Синоптик поделился, что погоду в центральной части России на этой неделе продолжит устанавливать обширный антициклон, который сейчас находится над Уралом.

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