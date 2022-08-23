Следственный комитет Петербурга разбирается в незаконном сносе исторических зданий

В Санкт-Петербурге началось расследование сноса исторических зданий. Несколько застройщиков уже стали фигурантами уголовного дела.

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовные дела в понедельник, 22 августа, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в городской администрации. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил создать специальную группу, которая будет заниматься расследованием уголовных дел по сносам исторических зданий (ярким примером стало недавнее разрушение флигелей особняка Салтыковой).

Предполагается, что доклад петербургского СК о ходе расследования уголовных дел, возбуждённых по факту превышения должностных полномочий сотрудниками КГИОП, вероятно причастных к незаконным сносам, не удовлетворил Бастрыкина.

Власти Петербурга идею поддержали.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербургские следственные органы возбудили уголовное дело после нападения на активиста при сносе исторического особняка Салтыковой.