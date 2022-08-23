Петербуржцев начали усиленно прививать от гриппа

В медицинские учреждения Санкт-Петербурга завезли вакцину от гриппа.

Между поликлиниками распределили 418,7 тысяч доз первой партий привезенной вакцины от гриппа. Об этом сообщает «Мойка78».

В комитете по здравоохранению Северной столицы отметили, что осенью 2022 года от гриппа планируется привить 3 млн 250 тысяч человек, из которых 510 тысяч — это дети. От сезонной инфекции хотят защитить 60% жителей Петербурга.

В комитете подчеркнули, что в период роста заболеваемости COVID-19 очень важно привиться не только от коронавируса, но и от гриппа, и это нужно сделать до начала сезонной циркуляции вируса.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что россиянам порекомендовали прививаться от коронавируса и гриппа с промежутком в две-четыре недели. Специалист предрек, что скоро грипп, являющийся сезонным заболеванием, перейдет в активную фазу. Кроме того, иммунитет к этому заболеванию у людей складывается нестойкий.