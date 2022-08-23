Эксперт объяснил, через какое время после вакцинации от гриппа можно делать прививку от ковида

Эксперт объяснил, через какое время после вакцинации от гриппа можно делать прививку от ковида. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Эксперт объяснил, через какое время после вакцинации от гриппа можно делать прививку от ковида. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Жителям России порекомендовали прививаться от коронавируса и гриппа с промежутком в две-четыре недели.

Эксперт рынка «Хелснет» Национальной технологической инициативы (НТИ), доктор медицинских наук, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус напомнил о важности вакцинации и рассказал, как правильно прививаться. Об этом он заявил на площадке IX Международного форума технологического развития «Технопром-2022» в Новосибирске, пишут ТАСС.

Специалист предрек, что скоро грипп, являющийся сезонным заболеванием, перейдет в активную фазу. Кроме того, иммунитет к этому заболеванию нестойкий.

В этом году также ожидаются не очень приятные штаммы гриппа, которые могут вызвать больше проблем, чем в прошлых сезонах, заметил Продеус, поэтому россиянам советуется сначала сделать прививку от гриппа, а не от коронавируса. Вакцинироваться от обоих недугов можно и в один день, но лучше вакцинироваться с перерывом, заключил эксперт.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России ученые разработали вакцину для борьбы с новым штаммом коронавируса. Для эффективности препарата в состав внесли необходимые изменения.