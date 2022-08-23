Эксперт объяснил, через какое время после вакцинации от гриппа можно делать прививку от ковида

Эксперт объяснил, через какое время после вакцинации от гриппа можно делать прививку от ковида
Эксперт объяснил, через какое время после вакцинации от гриппа можно делать прививку от ковида. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Жителям России порекомендовали прививаться от коронавируса и гриппа с промежутком в две-четыре недели.

Эксперт рынка «Хелснет» Национальной технологической инициативы (НТИ), доктор медицинских наук, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус напомнил о важности вакцинации и рассказал, как правильно прививаться. Об этом он заявил на площадке IX Международного форума технологического развития «Технопром-2022» в Новосибирске, пишут ТАСС.

Специалист предрек, что скоро грипп, являющийся сезонным заболеванием, перейдет в активную фазу. Кроме того, иммунитет к этому заболеванию нестойкий.

В этом году также ожидаются не очень приятные штаммы гриппа, которые могут вызвать больше проблем, чем в прошлых сезонах, заметил Продеус, поэтому россиянам советуется сначала сделать прививку от гриппа, а не от коронавируса. Вакцинироваться от обоих недугов можно и в один день, но лучше вакцинироваться с перерывом, заключил эксперт.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России ученые разработали вакцину для борьбы с новым штаммом коронавируса. Для эффективности препарата в состав внесли необходимые изменения.

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