В России создали вакцину с другим составом от нового штамма COVID-19

Российские ученые разработали вакцину для борьбы с новым штаммом коронавируса. Для эффективности препарата в состав внесли необходимые изменения.

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил «Интерфаксу», что вакцина создана специально под новый штамм коронавируса «дельта-омикрон». По словам академика, препарат «Спутник V» по сравнению с прежними штаммами оказался менее эффективным в борьбе с новым вариантом инфекции. В настоящий момент ожидается, что Минздрав РФ «введет регуляторику, которая позволит заменить один антигенный состав «Спутника V» на другой».

Гинцбург добавил, что в ближайшем будущем можно ждать появления многих других эпидемически значимых штаммов коронавирусной инфекции.