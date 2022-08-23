Петербуржцам могут начать помогать контролировать счета по капремонту

В Санкт-Петербурге задумались о создании специальной организации, которая будет заниматься помощью в контроле счетов по капремонту.

С инициативой создать Ассоциацию, помогающую петербуржцам контролировать счета по капремонту, выступили сами жители города и обратились к вице-губернатору Николаю Бондаренко. Об этом рассказал «Peterburg2».

Как отметил сам Бондаренко, Ассоциация поможет с поисками добросовестных подрядчиков. Он подчеркнул, что поспособствуют и с поиском строительных материалов, а также с контролем ремонтных работ.

В настоящий момент запрос направлен в Государственную жилищную инспекцию.

В августе жители Санкт-Петербурга начали получать обновленные квитанции за услуги ЖКХ. В них будет включена сумма долга по капитальному ремонту. До этого задолженности указывали в других графах, что было не совсем удобно.