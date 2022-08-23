Эксперт объяснил снижение курса евро к доллару

Курс евро по отношению к доллару изменился — показатель опустился до отметки 0,9931. Профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган разъяснил, в чем кроются причины рекордно низкого уровня.

По мнению специалиста, такая ситуация сложилась из-за инфляционного давления в Европе, в частности тут сыграл свою роль энергетический кризис. В последний раз такое соотношение валют фиксировали в 2002 году. Со специалистом побеседовал «360».

Отмечается, что цена газа в Европе уже выше трех тысяч долларов за тысячу кубометров, в связи с этим дорожает электричество, банкротятся компании, корпорации испытывают трудные времена. Как заметил Коган, в конце концов экономические проблемы перерастут в социальные, люди начнут просить пособия, а средств для этого в Европе не будет.

Также все уже привыкли к тому, что дешевеют облигации Италии и Испании, но в настоящее время это коснулось и бумаг Германии, а также Франции. Профессор пояснил, что ЦБ Европы придумал продавать немецкие и французские облигации и на вырученные деньги выкупать итальянские и испанские. Это поддерживало доходность, не допуская того, чтобы были обвалы по так называемому «южному евро». Сейчас же в Европе возникло много вопросов по экономике, в связи с этим наблюдается сильное проседание курса евро.

При этом эксперт заметил, что сложившаяся ситуация не является «концом Европы». Может статься, что евро просядет еще на 6-7%, однако Европа все равно преодолеет трудности.

«Мир переплетен. Если где-то чихают, то в каком-то месте начинают кашлять. Сказать, что для нас это очень здорово, если в Европе будет кризис, я не могу. Чихать будем вместе», — заключил Коган.

Тот курс рубля, который есть сейчас, невыгоден ни экономике, ни бюджету. Эксперт высказал предположение, что рано или поздно власти доведут ситуацию до более желательных значений. При существующем курсе многие российские экспортеры находятся либо на грани рентабельности, либо уже за гранью и работают в убыток.

В свою очередь, главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич заявил агентству «Прайм», что доллар в последнее время стоит 60-60,7 рубля, пока установилась относительная стабильность. Однако уже очень скоро может произойти целенаправленное движение в ту или другую сторону, но как развиваться соотношение валют точно сказать нельзя.