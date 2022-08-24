Жителей европейской части России предупредили об аномально жарких температурах

В европейскую часть России нагрянула аномальная жара.

Россиян предупредили, что с 24 по 28 августа в некоторых регионах прогнозируется аномально жаркая погода, столбики термометров поднимутся до 34-38 градусов тепла. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС.

Как замети л специалист, температура во многих регионах будет превышать норму на 6-10 градусов. Например, в Северо-Западном федеральном округе столбик термометра поднимется до 27-32 градусов, а в Центральном федеральном округе – до 28-33.

В Уральском федеральном округе установятся температуры до 27-30, в Поволжском федеральном округе – до 30-34. Жарче всего будет в Южном федеральном округе. Так, в Сочи и Туапсинском районе ожидается 37-38 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в среду синоптическая ситуация в Санкт-Петербурге будет определяться тёплым сектором небольшого циклона, с центром над югом Финляндии.