Суточная температура в Петербурге может побить рекорд 1939 года

Суточная температура в Петербурге может побить рекорд 1939 года. Фото: Pxhere

Суточная температура в Петербурге может побить рекорд 1939 года. Фото: Pxhere

Сегодня, 24 августа, синоптическая ситуация в Санкт-Петербурге будет определяться тёплым сектором небольшого циклона, с центром над югом Финляндии.

Ведущий специалист центра «Фобос» рассказал, что при облачной с прояснениями погоде в Северной столице обойдется без осадков, а на западе, северо-западе области пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

Температура воздуха в течение дня достигнет +29 и +31 градуса, по области эти показатели установятся на показателях +27 и +32 градуса.

Сегодняшняя прогнозируемая температура говорит о том, что в Петербурге будет обновлен очередной, уже третий в августе суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Сейчас же он составляет +27,5 градусов. Такие показатели были установлены еще в 1939 году.

Ветер южный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

В четверг местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Жара, по прогнозу Леуса, отступит.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что уже очень скоро суточные температуры могут пойти на новый рекорд, предупреждал синоптик. На территории Санкт-Петербурга до сих пор без осадков, а жара выйдет на максимум.