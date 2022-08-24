IKEA остается в России? Источник сообщил, что ретейлер снова откроет магазины

Стало известно, что ретейлер IKEA не ищет покупателя на бизнес в России. Более того, он планирует открыть магазины и склады снова в течение двух лет.

О решении ретейлера ТАСС рассказал источник. Отмечается, что около 700 сотрудников компании продолжат работать. При этом склады и магазины будут закрыты до возвращения ретейлера в Россию, а заводы в случае их продажи оставят IKEA право производить в будущем товары по договорным ценам.

«IKEA никому не собирается продавать свой бизнес в России, чего никогда не делала и в других странах», — подчеркнул источник.

После смены экономической обстановки и ослабления санкционного давления ретейлер IKEA планирует вернуться в РФ. По словам информатора, заводы компания продает из-за давления из Швеции, но с тем расчетом, что в перспективе эти заводы будут производить мебель и другую продукцию под их заказы по приемлемой стоимости.

Пока у компании есть деньги на зарплату сотрудникам, также им предложат альтернативные варианты трудоустройства или минимальное жалование с перспективой вернуться в команду.

В настоящее время ТАСС отправил запрос в пресс-службу IKEA с уточняющими вопросами о перспективах компании в России.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что rомпания Ingka Holding Europe B.V., являющаяся единственным участником компании «Икеа Дом», решила ликвидировать российскую дочернюю организацию.