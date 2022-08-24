IKEA остается в России? Источник сообщил, что ретейлер снова откроет магазины

IKEA остается в России? Источник сообщил, что ретейлер снова откроет магазины
IKEA не планирует продавать бизнес в России. Фото: Pxhere

Стало известно, что ретейлер IKEA не ищет покупателя на бизнес в России. Более того, он планирует открыть магазины и склады снова в течение двух лет.

О решении ретейлера ТАСС рассказал источник. Отмечается, что около 700 сотрудников компании продолжат работать. При этом склады и магазины будут закрыты до возвращения ретейлера в Россию, а заводы в случае их продажи оставят IKEA право производить в будущем товары по договорным ценам.

«IKEA никому не собирается продавать свой бизнес в России, чего никогда не делала и в других странах», — подчеркнул источник.

После смены экономической обстановки и ослабления санкционного давления ретейлер IKEA планирует вернуться в РФ. По словам информатора, заводы компания продает из-за давления из Швеции, но с тем расчетом, что в перспективе эти заводы будут производить мебель и другую продукцию под их заказы по приемлемой стоимости.

Пока у компании есть деньги на зарплату сотрудникам, также им предложат альтернативные варианты трудоустройства или минимальное жалование с перспективой вернуться в команду.

В настоящее время ТАСС отправил запрос в пресс-службу IKEA с уточняющими вопросами о перспективах компании в России.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что rомпания Ingka Holding Europe B.V., являющаяся единственным участником компании «Икеа Дом», решила ликвидировать российскую дочернюю организацию.

ikea Россия швеция


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Реконструкцию станции метро «Чернышевская» в Петербурге перенесли ...
IKEA остается в России? Источник сообщил, что ретейлер снова откроет магазины
Смольный планирует закрыть летний туристический сезон в Петербурге за 39,2 млн
В Тосно неизвестный вынес из квартиры научного сотрудника рубли, доллары, ...
Диетолог объяснила, как раскусить скрытые трансжиры, замаскированные на упаковке
Петербургские власти объяснили, почему школы пытались избежать дистанта в ...
Петербуржцам назвали лучшие места для отдыха на природе в черте города
В Петербурге к открытию готовится краеведческий музей «Морская ...