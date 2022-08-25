Холодный атмосферный фронт принесет в Петербург похолодание и грозы

В течение дня в Петербурге будут идти дожди. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В течение дня в Петербурге будут идти дожди. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

К Петербургу с запада подобрался холодный атмосферный фронт, который снизит температуру и устроит дожди с грозами.

В четверг в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода, в течение дня будут идти короткие дожди, а в некоторых районах возможны грозы, сообщает ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

Воздух прогреется максимум до +24 градусов, в Ленобласти будет от +20 до +25 градусов. Ветер северо-западных направлений 4-9 м/с, при грозе усилится до порывистого.

Атмосферное давление останется на уровне 766 мм рт.ст., что выше нормы.

В последний день рабочей неделе петербуржцев вновь ждут небольшие дожди и похолодание.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Смольный планирует закрыть летний туристический сезон в Петербурге за 39,2 млн.