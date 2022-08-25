В аэропорту Пулково 25 августа задержали два рейса и один отменили

В четверг, 25 августа, в петербургском аэропорту Пулково задержаны два авиарейса и один отменен.
Так, из Петербурга сегодня не вылетит самолет авиакомпании Turkish Airlines до Антальи, запланированный на 2:30.
Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на рейсы до Сочи и Стамбула.
С опозданием вылетит рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» до Сочи, который должен был покинуть Северную столицу в 9:05, но его отложили до 10:45. Также задерживается рейс перевозчика Turkish Airlines до Стамбула — пассажиры улетят не в 15:25, а в 16:15.
Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Пулково у китайца забрали 400 незадекларированных драгоценностей.