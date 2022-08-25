В аэропорту Пулково 25 августа задержали два рейса и один отменили

В Пулково задержали и отменили рейсы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Пулково задержали и отменили рейсы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В четверг, 25 августа, в петербургском аэропорту Пулково задержаны два авиарейса и один отменен.

Так, из Петербурга сегодня не вылетит самолет авиакомпании Turkish Airlines до Антальи, запланированный на 2:30.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на рейсы до Сочи и Стамбула.

С опозданием вылетит рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» до Сочи, который должен был покинуть Северную столицу в 9:05, но его отложили до 10:45. Также задерживается рейс перевозчика Turkish Airlines до Стамбула — пассажиры улетят не в 15:25, а в 16:15.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Пулково у китайца забрали 400 незадекларированных драгоценностей.