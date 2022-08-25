Эксперты: осенью в России будут востребованы работники сферы науки и образования

В этом году самыми востребованными стали работники из сферы науки и образования. Фото: unsplash

В этом году самыми востребованными стали работники из сферы науки и образования. Фото: unsplash

К осени у российских работодателей традиционно увеличивается спрос на ряд профессий. В этом году самыми востребованными стали работники из сферы науки и образования.

По данным экспертов hh.ru, за последнюю неделю спрос на специалистов сферы науки и образования, а также репетиторов и воспитателей вырос на 5,6%. Также компании со всей страны начали активно набирать персонал в сфере фитнеса и салонов красоты (+3,8% новых вакансий), в области туризма, гостиниц и ресторанов (+3,3%).

На фоне возрастающей заболеваемости ковидом и другими болезнями у работодателей уже начала расти потребность в медиках. Если в середине августа спрос на врачей и младший медперсонал составлял 0,2%, то на последней неделе августа вакансий стало на 2,3% больше.

Кроме того, после февральских событий в России наблюдается резкий рост спроса на сервисных инженеров, IT-специалистов и работников области приборостроения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что названы самые востребованные специальности в колледжах Петербурга.