Группа ЦДС выступила партнером XV конкурса «Доверие потребителя».

Группа ЦДС выступила партнером XV конкурса «Доверие потребителя».
Фото предоставлено организаторами XV конкурса «Доверие потребителя»

Строительно‐инвестиционный холдинг Группа ЦДС был основан в 1999 году, является одним из крупнейших застройщиков Санкт‐Петербурга и Ленинградской области и входит в число крупнейших застройщиков России по объемам текущего строительства. Компания включена в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ.

Группа активно внедряет лучшие мировые практики девелопмента и работает по самым высоким стандартам. Ввели более 4,5млн квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости. Построили более 150 жилых домов.

Дома Группы ЦДС — дома, в которые хочется возвращаться. Это гармоничная среда, в которой люди радуются каждому дню, развиваются, чувствуют себя спокойно и уверенно и делают то, что по‐настоящему важно.

доверие потребителя конкурс новости СПб


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Суд запретил снос дворовых флигелей петербургского особняка Салтыковой
Улицу Трефолева частично перекроют до 8 сентября
На помойке нашли пропавший из дома в Петербурге исторический витраж
Группа ЦДС выступила партнером XV конкурса «Доверие потребителя».
В Петергофе пьяный мужчина рассек 13-летней девочке лицо ножом
Россиянам посоветовали не откладывать покупку билетов по программе кешбэка ...
В Сосново мужчина захватил арендованный дом и угрожал хозяину пистолетом
В России за сутки коронавирусом заразились 43 919 человек