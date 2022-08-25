Группа ЦДС выступила партнером XV конкурса «Доверие потребителя».

Строительно‐инвестиционный холдинг Группа ЦДС был основан в 1999 году, является одним из крупнейших застройщиков Санкт‐Петербурга и Ленинградской области и входит в число крупнейших застройщиков России по объемам текущего строительства. Компания включена в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ.

Группа активно внедряет лучшие мировые практики девелопмента и работает по самым высоким стандартам. Ввели более 4,5млн квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости. Построили более 150 жилых домов.

Дома Группы ЦДС — дома, в которые хочется возвращаться. Это гармоничная среда, в которой люди радуются каждому дню, развиваются, чувствуют себя спокойно и уверенно и делают то, что по‐настоящему важно.