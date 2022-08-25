Улицу Трефолева частично перекроют до 8 сентября

В Кировском районе Петербурга с субботы введут ограничения движения на улице Трефолева.

В Государственной административной-технической инспекции сообщили, что с 27 августа на улице Трефолева начинаются дорожно-ремонтные работы. Будет обновлена проезжая часть на участке от проспекта Стачек до тупика. На время работ будут введены ограничения движения.

Так, с 27 по 31 августа будет затруднен проезд по участку улицы от проспекта Маршала Говорова до Огородного переулка, а с 27 августа по 8 сентября движение ограничивается на участке от Огородного переулка до тупика.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что реконструкцию станции метро «Чернышевская» в Петербурге перенесли на другую дату. Теперь они начнутся на месяц позже. Вестибюль на время ремонта будет закрыт.