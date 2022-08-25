Петербургские школьники поздравят учителей в рамках акции «Спасибо, учитель»

В российских регионах началась акция «Спасибо, учитель». Российское движение детей и молодежи поздравят учителей с началом учебного года.

Поздравления от молодежи и школьников в Петербурге получат более трех тысяч педагогов, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Учителям выразят благодарность и подарят открытки на педагогических совещаниях в последнем месяце лета.

К акции присоединились и петербургские ученики. Восьмиклассница из школы №303 имени Фридриха Шиллера Анастасия Сланчева в своей речи поблагодарила своих любимых учителей и директора учебного заведения.

«Хочу поблагодарить всех учителей нашей школы №303 имени Фридриха Шиллера. На их уроках всегда очень интересно. И хочу поблагодарить директора Александру Анатольевну Виноградову – она очень много сделала для нашей школы», — сказала ученица.

Ученица этой же школы Ксения Коротеева в свою очередь выразила благодарность своей учительнице по физике Марии Степановой, которая проводит уроки необычно и интересно. Школьница рассказала, что каждый урок педагога преподносится как яркое событие.

Учитель истории школы №303 Альфред Гринмирис отметил, что уже 1 сентября педагоги встретят своих повзрослевших, отдохнувших и самых любимых учеников. По его словам, в новом учебном году педагогов и детей ждет много ярких событий, но наверняка будут и моменты, когда потребуется поддержка близких людей. Он пожелал коллегам находить ее в своих учениках.

«Ведь доброе слово ребенка может согреть лучше, чем самый теплый плед и быть полезнее самого полезного лекарства», — заявил учитель.

Российское движение детей и молодежи было создано 20 июля. Стать участником движения могут дети и подростке 6-18 лет. Движение помогает проводить государственную политику в интересах подрастающего поколения, занимается их досугом и создает возможности для самореализации.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургские власти объяснили, почему школы пытались избежать дистанта в этом году.