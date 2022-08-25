Глава петербургского Совета ректоров объяснил снижение проходного балла

Глава петербургского Совета ректоров объяснил снижение проходного балла
Всего в высшие учебные заведения было подано более 776 тысяч заявлений. Фото: Смольный

Глава советов ректоров вузов Петербурга Алексей Демидов подвел итоги приемной кампании и объяснил падение проходного балла.

Демидов сообщил в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург», в этом году в Петербурге, как и по всей стране, снизился проходной балл. Однако, по его мнению, это не показатель. Снижение проходного балла вполне может обеспечить сложность заданий на ЕГЭ. Реальным показателем следует считать общее количество заявлений и количество внебюджетных студентов, поступающих в вузы.

Всего в высшие учебные заведения было подано более 776 тысяч заявлений, что на 70 тысяч больше, чем годом ранее.

По словам Демидова, в последнее время большим спросом у абитуриентов пользуются технические специальности.

«Последние годы информационные технологии достаточно большой спрос, прикладная информатика в дизайне, химические технологии, традиционно экономические и юридические специальности», — рассказал глава совета.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургские вузы потеряли потенциальных студентов из-за новой системы приема абитуриентов.

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