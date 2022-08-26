В Петербурге в пятницу ожидаются дожди и до +23 градусов

В Петербурге в пятницу пройдут дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге в пятницу пройдут дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В пятницу, 26 августа, погоду в Петербурге будет диктовать уходящий на восток циклон.

Город будет проходить по периферии циклона, из-за чего продолжится поступление холодного воздуха. Небо частично затянет облаками, в отдельных районах возможны кратковременные дожди, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Воздух прогреется до +21…+23 градусов, в Ленинградской области температура составит от +19 до +24 градусов. Ветер северо-восточных направлений 2-7 м/с. Атмосферное давление особо не изменится, но по-прежнему будет выше нормы — 765 мм рт. ст.

В субботу в Северную столицу вернется сухая и жаркая погода.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Водоканале рассказали, как обмеление Невы отражается на водозаборе.