В Водоканале рассказали, как обмеление Невы отражается на водозаборе

В Водоканале рассказали, как обмеление Невы отражается на водозаборе
В Водоканале рассказали, влияет ли обмеление Невы на водозабор. Фото: МК в Питере

Водоканал в автоматическом режиме контролирует уровень воды в Неве, в которой наблюдается тенденция к обмелению.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что обмеление реки может затруднить судоходство как в Петербурге, так и в Ленобласти. Данную информацию прокомментировали в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Корреспонденту «Мойки78» сообщили в предприятии, что вода на станции первого подъема поступает по самотечным водоводам на глубине 9-15 метров. Поэтому снижение уровня воды в Неве на 30-40 сантиметров никак не влияет на работу станций водоподготовки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Водоканал построит канализацию у метро «Пионерская» за 5 млрд рублей. Финансирование работ будет осуществляться за счет собственных средств предприятия.

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