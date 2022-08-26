В аэропорту Пулково 26 августа задержали три рейса и два отменили

В Пулково задержали три рейса и два отменили. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

В Пулково задержали три рейса и два отменили. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

В пятницу, 26 августа, в петербургском аэропорту Пулково задержаны три авиарейса и два отменены.

Так, из Петербурга сегодня не вылетит самолет авиакомпании Turkish Airlines до Антальи, запланированный на 0:20, а также рейс перевозчика «Северсталь» до Горно-Алтайска, который должен был покинуть Пулково в 8:00.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на рейсы до Антальи и Екатеринбурга.

С опозданием вылетят два рейса авиакомпании Turkish Airlines до Антальи: первый должен был подняться в небо в 13:05, но его отложили до 14:45, а второй перенесли с 13:35 на 15:35. Также задерживается рейс «Уральских авиалиний» до Екатеринбурга — пассажиры улетят не в 13:45, а в 15:05.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.