Петербургские вебкам-модели теряют деньги из-за санкций

Петербурженки, оказывающие виртуальные интим-услуги для иностранцев, теряют часть доходов из-за западных санкций. Многие стриминговые сервисы, обеспечивающие работу вебкамщицам, перестали работать в России, а другие подняли комиссию для россиянок.

Вебкам-модели зарабатывают на виртуальных интим-услугах. Девушки из этой сферы, а иногда и юноши, раздеваются на камеру в прямом эфире, зарабатывая на воплощении сексуальных фантазий своих подписчиков. Петербург, к слову, неофициально называют российской столицей вебкама.

Большинство вебкамщиц работают в «студиях», которые расположены в целиком арендованных квартирах в историческом центре города. Главные клиенты девушек — иностранцы, поскольку с ними остается меньше шансов, что моделей будут шантажировать интимными видео. Поэтому гонорары обычно выплачиваются в долларах. Часть из суммы идет в качестве комиссии стриминговому сервису, другая часть — владельцам «студии», а все остальное получают работницы.

Как пишет Neva.Today, после введения западных санкций ситуация изменилась. Самый популярный стриминговый сервис, который давал основной доход, прекратил работать с российскими моделями. Это нанесло вебкамщицам и студиям большие убытки. Другие же площадки подняли комиссию, поскольку в транзакциях участвуют зарубежные банки.Кроме того, заработки девушек зависят от курса валют, поэтому дешевый доллар также снизил доходы моделей.

Исходя из этого можно предположить, что в скором времени вебкам-студии начнут закрываться, освобождая много дорогой недвижимости в старом фонде.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на фоне санкций два налога заставляют бюджет Петербурга страдать.