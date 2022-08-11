На фоне санкций два налога заставляют бюджет Петербурга страдать

Поступления в бюджет Северной столицы затормозились на фоне действующих санкций на доходы физических лиц (НДФЛ и упрощенной системе налогообложения (УСН).

В пресс-службе городского комитета финансов отметили, что поступления в бюджет города замедлило внешнее давление на бизнес Петербурга во втором квартале 2022 года. Об этом пишет «Мойка78».

Тем не менее, в профильном ведомстве заверили, что доходная часть бюджета города за период с января по июль 2022 года составила около 730 млрд рублей.

Предполагается, что сокращение доходов по налогам НДФЛ и УСН может быть связано с уходом иностранных компаний, в частности из Петербурга, а также сокращением штатов и отправку части сотрудников в простой (сейчас в такой ситуации находится 11 115 работников 68 городских предприятий). Известно, что 61% компаний, приостановивших деятельность, имеют иностранный капитал.

Кроме того, В Петербурге немаленькое и число безработных. Сейчас таких таких граждан 16 851 человек. В общей сложности бюджет города недополучает налоги, как минимум, от 28 тысяч горожан.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Госдума РФ рассмотрит предложение об увеличении МРОТ до 30 тысяч рублей.