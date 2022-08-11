МРОТ в России могут увеличить до 30 тысяч рублей

МРОТ в России могут увеличить до 30 тысяч рублей
МРОТ в России могут увеличить до 30 тысяч рублей. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Государственная дума РФ рассмотрит предложение об увеличении МРОТ до 30 тысяч рублей.

Таким образом, в России может увеличится минимальный размер оплаты труда, пишут «Известия». Предполагается, что подобная инициатива поможет минимизировать последствия инфляции, а также снизить уровень бедности населения.

Для того, чтобы проект был осуществлен, необходимо 1,16 трлн рублей. Известно, что сейчас минимальна заработная плата в России ни же показателей в Европе. А низкий МРОТ в последствии приводит к дифференциации доходов населения, спаду производства, обширной теневой экономике и росту социальной напряженности

В 2022 году МРОТ повышался дважды и составил 15 279 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Петербург вошел в топ-15 регионов России с высокими зарплатами. Работодатели предлагают соискателям зарплаты от 150 тысяч.

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