В больнице Святого Георгия развернули 100 коек для ковид-пациентов

В больнице Святого Георгия развернули 100 коек для ковид-пациентов
В Петербурге разворачивают дополнительные койки для лечения больных коронавирусом и пневмониями. Фото: Комздрав

Городская больница Святого Великомученика Георгия расширила коечный фонд для больных коронавирусом.

С сегодняшнего дня в больнице Святого Георгия начали работу 100 дополнительных инфекционных коек для пациентов с ковидом и пневмониями. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщил городской комитет по здравоохранению.

Всего в петербургских больницах развернуто более трех тысяч коронавирусных коек. По данным на утро пятницы, в медицинских учреждениях свободны более 22% коек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что дополнительные COVID-койки развернули в больницах Петербурга. Всего дополнительно развернули 162 койки для лечения больных коронавирусом и пневмониями. Из них 112 добавили в детской городской больнице №50 имени Филатова, еще 50 — в городской психиатрической больнице №3 имени Скворцова-Степанова.

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