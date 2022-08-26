Мошенники за неделю обманули пожилых петербуржцев на 21,5 млн рублей

С понедельника по четверг заявления в полицию подали 22 пенсионера. Фото: PXhere

С понедельника по четверг заявления в полицию подали 22 пенсионера. Фото: PXhere

С понедельника в полицию обратились более 20 пожилых жителей Петербурга, ставших жертвами мошенников.

Как сообщает «Мойка78», с понедельника по четверг заявления в полицию подали 22 пенсионера. Общая сумма ущерба после общения с телефонными мошенниками составила 21,5 миллиона рублей.

Так, 22 августа 81-летняя пенсионерка из Фрунзенского района рассказала полицейским, что ее обманули на 2,1 миллиона рублей. Женщина на протяжении двух лет вкладывала деньги в кредитный потребительский кооператив, но недавно выяснилось, что организация была подставная.

Еще одна 76-летняя жительница юга Петербурга перевела 5,5 миллиона рублей «сотрудникам службы безопасности банка», которые сказали женщине, что ее накопления в опасности.

В Красногвардейском районе на удочку мошенников попалась 76-летняя пенсионерка. Неизвестные пообещали ей компенсацию за некачественные лекарства, которые она купила некоторое время назад. Чтобы вернуть часть средств, женщина должна была заплатить комиссию за перевод. Так она лишилась более 1,8 миллиона рублей.

Возбуждены уголовные дела и проводятся проверки. Мошенников разыскивают.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионерка из Металлостроя лишилась 1,2 млн рублей после разговора с мошенником.