Больше 500 человек пропали в Петербурге с начала лета

Специалисты могут выезжать на поиски по два-три раза за ночь. Фото: группа "ВКонтакте"/ "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер"

Специалисты могут выезжать на поиски по два-три раза за ночь. Фото: группа "ВКонтакте"/ "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер"

За летние месяцы петербургский поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» получил более 500 заявок на поиск пропавших людей.

Старшая поисковой группы отряда Анна Мишурнова рассказала телеканалу «Санкт-Петербург», что в день они получают примерно по 10 заявок, специалисты могут выезжать на поиски по два-три раза за ночь. При этом людей в отряде не хватает.

«Очень не хватает людей, но мы стараемся. Мы стараемся как можно скорее выезжать на поиски и находить людей живыми», — отметила Анна.

Мишурнова также напомнила грибникам об основных правилах похода в лес. В первую очередь необходимо спланировать маршрут и взять с собой распечатанную карту. Карта в телефоне тоже не помешает, но нужно помнить, что гаджет может разрядиться, а интернет ловит не везде.

Нужно сообщить родным и близким о своем маршруте и приблизительном времени возвращения. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать поиск. Также грибникам следует надевать яркую одежду, чтобы при негативном исходе облегчить работу поисковой группе.

С собой следует взять заряженный телефон, внешний аккумулятор, питьевую воду, перекус и необходимые лекарства. Кроме того, может пригодиться свисток и компас.

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