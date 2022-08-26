Автоэксперт предупредил об опасности покупки машины из-за рубежа

Автоэксперт Александр Ракитский рассказал россиянам, желающим приобрести машину из-за границы, о подводных камнях такой покупки.

Специалист отметил в разговоре с «МК в Питере», что продавцы, которые привозят автомобиль на продажу в России, покупают их на аукционах, стараясь заплатить как можно меньше. Поэтому необходимо проверять состояние автомобиля и узнавать, откуда его привезли. В будущем это поможет избежать проблем при эксплуатации.

«Бывает, что срабатывают подушки безопасности в автомобиле и делается это не очень качественно, потому что делают не для себя, а для продажи, для максимальной прибыли. Все это может очень печально сказаться при каком-либо дорожном происшествии», — рассказал эксперт.

Ракитский добавил, что рекомендует покупать машины в России или хотя бы постараться узнать полную историю автомобиля, чтобы обезопасить себя.

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