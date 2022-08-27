На перекрестке проспекта Королева и Ольховой улицы полицейский УАЗ влетел в иномарку

На перекрестке проспекта Королева и Ольховой улицы полицейский УАЗ влетел в иномарку. Фото: группа "ВКонтакте"/"Дорожный инспектор"

На перекрестке проспекта Королева и Ольховой улицы полицейский УАЗ влетел в иномарку. Фото: группа "ВКонтакте"/"Дорожный инспектор"

Вечером 26 августа в Приморском районе произошло ДТП с участием легковушки и полицейской машины. Передние части обоих автомобилей сильно помялись.

О произошедшем рассказали в группе «ВКонтакте» «Дорожный инспектор». Транспорт столкнулся на перекрестке проспекта Королева и Ольховой улицы.

Известно, что полицейский УАЗ ехал на заявку со включенными маячками и звуковым сигналом, однако избежать столкновения с автомобилем Skoda он не смог.

Опубликованную запись с кадрами произошедшего сопровождает комментарий: полицейский автомобиль обязан был убедиться в том, что ему предоставляют преимущество в движении. Судя по результату, водитель этого не сделал.

Обе машины вынесло на тротуар. В настоящий момент о пострадавших не сообщается. На месте аварии работали пять человек спасательной службы и одна единица техники.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что кроссовер «Акура» разбился в кювете на автомобильной дороге «Нарва» в Ленобласти. В результате аварии пострадали три человека. В иномарке помимо 41-летнего водителя находилась его 37-летняя супруга и двое мальчиков восьми и одиннадцати лет.