Женщина и двое детей пострадали в ДТП с кроссовером на «Нарве»

Кроссовер «Акура» разбился в кювете на автомобильной дороге «Нарва» в Ленобласти. Пострадали три человека.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне в 8:40 утра водитель кроссовера «Акура» не справился с управлением на трассе «Нарва», в результате чего машина вылетела в кювет и врезалась в опору ЛЭП.

В иномарке помимо 41-летнего водителя находилась его 37-летняя супруга и двое мальчиков восьми и одиннадцати лет. Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии, младшего ребенка забрали на скорой с травмами средней тяжести, а второму мальчику оказали помощь на месте.

Полиция установила, что в последние полтора года автомобилист шесть раз привлекался к ответственности за превышение скорости. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржец сообщил о готовящемся взрыве на станции метро «Пролетарская».