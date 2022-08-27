В смертельном ДТП на набережной Макарова один из четырех пострадавших лишился глаза

В смертельном ДТП на набережной Макарова один из четырех пострадавших лишился глаза. Фото: группа "ВКонтакте"/"Дорожный инспектор"

В смертельном ДТП на набережной Макарова один из четырех пострадавших лишился глаза. Фото: группа "ВКонтакте"/"Дорожный инспектор"

В ночь с 26 на 27 августа в Василеостровском районе на набережной адмирала Макарова произошло ДТП. Водитель не справился с управлением, с результате чего автомобиль вылетел в кювет.

О произошедшем сообщили в группе «ВКонтакте» «Дорожный инспектор». Предварительно, из-за того, что водитель не смог справиться с управлением, транспорт ударился об столб, после чего снёс ограждение и приземлился на решётку, закрывающую водосток, пробив её.

В улетевшем в кювет каршеринге находилось 5 человек, 4 из них госпитализировали в больницу с различными травмами. В результате ДТП один из пострадавших лишился глаза, а ещё один в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу. Позже мужчина скончался. О состоянии двух других не сообщатся. Водитель транспорта не пострадал.

«78.ru» пообщались с мужчиной, управлявшим каршерингом. Он рассказал, что ехал с друзьями, на повороте потерял управление над автомобилем, в результате чего произошло ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 26 августа в Приморском районе произошло ДТП с участием легковушки и полицейской машины.