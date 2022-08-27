В Приморском районе «Фольксваген» сбил выбежавшую из-за машины шестиклассницу

Девочка-подросток попала под машину, выбежав из-за припаркованного транспорта. Водитель к административной ответственности за 2022 год не привлекался.

Как стало известно Gazeta.SPB, все произошло 26 августа около 20:52. В экстренные службы о случившемся сообщил сам 49-летний воитель.

По словам водителя, около 20:36 он, управляя автомобилем «Фольксваген Гольф», принадлежащим его родственнице, проезжал по дворовой территории проспекта Авиаконструкторов. Вдруг из-за припаркованного транспорта слева направо по ходу движения выпрыгнула двенадцатилетняя шестиклассница. Девочка была без сопровождения взрослых.

В результате ДТП несовершеннолетняя в состоянии средней тяжести бригадой скорой помощи была госпитализирована в детскую городскую больницу. У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом нижней трети правой голени и ссадину правого локтя.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 26 на 27 августа в Василеостровском районе Петербурга на набережной адмирала Макарова произошло ДТП. Водитель не справился с управлением, с результате чего автомобиль вылетел в кювет.