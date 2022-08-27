Россиянам объяснили, что делать при контакте с медузами-корнеротами в Сочи

Россиянам объяснили, что делать при контакте с медузами-корнеротами в Сочи. Фото: Pxhere

Россиянам объяснили, что делать при контакте с медузами-корнеротами в Сочи. Фото: Pxhere

Специалист советует избегать контакта с медузами, но, если это произошло, рекомендует, не растирая, промыть место ожога морской водой. В случае, если на коже остались остатки тканей медузы, то их можно попробовать соскрести пластиковой картой. После этого нужно снова промыть морской водой пораженный участок, а затем обратиться к врачу.

Ведущий научный сотрудник института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Тина Молодцова рассказала, что медузы-корнероты обитают в Черном, Азовском и других морях. По словам специалиста, эти морские обитатели не несут большой опасности для человека, так как травмируют не смертельно. Максимальный размер «зонтика» медузы-корнерота составляет 35 — 40 сантиметров в диаметре, а в редких случаях может достигать размера человека.

Правда, плавать среди них не стоит. Контакт с корнеротами может закончиться сильным жжением, дерматитом и даже появлением язв.

Больнее всего контакт со стрекательными клетками ядовитых медуз обернется для детей. Однако не стоит ожидать серьезных последствий, если у малыша нет предрасположенности к аллергическим реакциям.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что медузы жалят только тех, кто случайно подплывает к ним и прикасается. Яд из щупалец медузы и оставляет ожог на теле.