В Петербурге водитель каршеринга попытался уплыть от полиции по Малой Невке

В Петербурге водитель каршеринга попытался уплыть от полиции по Малой Невке. Фото: группа "ВКонтакте"/"Дорожный инспектор"

В Петербурге водитель каршеринга попытался уплыть от полиции по Малой Невке. Фото: группа "ВКонтакте"/"Дорожный инспектор"

Нетрезвый водитель, арендовавший каршеринг, попытался скрыться от петербургской полиции по реке. Сбежать у мужчины не вышло.

Мужчину остановили на Петроградской стороне по признаком алкгольного опьянения. В момент оформления протокола 36-летний мужчина выскочил из патрульной машины и нырнул в Малую Невку. Об этом сообщается в группе «ВКонтакте» «Дорожный инспектор».

Беглеце не повезло: в этот момент по акватории проплывал катер МЧС. Спасатели выловили мужчину и отдали его в руки полиции. Отмечается, что инспекторам тоже пришлось побегать по воде.

Нарушитель от медицинского освидетельствования отказался.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 26 на 27 августа в Василеостровском районе Петербурга на набережной адмирала Макарова произошло ДТП. Водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел в кювет.