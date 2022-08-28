На Васильевском острове «Лада» легла на бок после столкновения с Range Rover

На Васильевском острове &#171;Лада&#187; легла на бок после столкновения с Range Rover
На Васильевском острове "Лада" легла на бок после столкновения с Range Rover. Фото: Telegram-канал "Петербург с огоньком"

Вечером 27 августа на Васильевском острове произошло ДТП с участием двух автомобилей. Оба водителя, по предварительной информации, сильно не пострадали.

Столкновение произошло между «Ладой» и Range Rover недалеко от метро «Василеостровская». Об этом сообщает Telegram-канал «Петербург с огоньком».

Легковушка от силы удара перевернулась на бок и вылетела на тротуар. Очевидцы отмечают, что автомобиль несло прямо на пешеходов, но он вовремя остановился.

По словам свидетелей произошедшего, завалившуюся на бок машину подняли, и она поехала дальше. При этом водитель не пострадал, а у автомобилиста из Range Rover остались незначительные ушибы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге водитель, арендовавший каршеринг, попытался скрыться от полиции по реке. Сбежать у мужчины не вышло. Мужчину остановили на Петроградской стороне по признаком алкгольного опьянения. В момент оформления протокола 36-летний мужчина выскочил из патрульной машины и нырнул в Малую Невку.

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