На Васильевском острове «Лада» легла на бок после столкновения с Range Rover

Вечером 27 августа на Васильевском острове произошло ДТП с участием двух автомобилей. Оба водителя, по предварительной информации, сильно не пострадали.
Столкновение произошло между «Ладой» и Range Rover недалеко от метро «Василеостровская». Об этом сообщает Telegram-канал «Петербург с огоньком».
Легковушка от силы удара перевернулась на бок и вылетела на тротуар. Очевидцы отмечают, что автомобиль несло прямо на пешеходов, но он вовремя остановился.
По словам свидетелей произошедшего, завалившуюся на бок машину подняли, и она поехала дальше. При этом водитель не пострадал, а у автомобилиста из Range Rover остались незначительные ушибы.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге водитель, арендовавший каршеринг, попытался скрыться от полиции по реке. Сбежать у мужчины не вышло. Мужчину остановили на Петроградской стороне по признаком алкгольного опьянения. В момент оформления протокола 36-летний мужчина выскочил из патрульной машины и нырнул в Малую Невку.