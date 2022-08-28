На Геологической улице Infiniti сбила шестиклассника, переходившего дорогу в неположенном месте

На Геологической улице Infiniti сбила шестиклассника, переходившего дорогу в неположенном месте
На Геологической улице Infiniti сбила шестиклассника, переходившего дорогу в неположенном месте. Фото: unsplash

В Красносельском районе одиннадцатилетний мальчик попал под колеса автоледи на Infiniti. Ребенок переходил дорогу в неположенном месте.

Как стало известно Gazeta.SPB, 26 августа около 19:00 на Геологической улице вне зоны пешеходного перехода 37-летняя водитель Infiniti совершила наезд на шестиклассника. Женщина ехала от Ивангородского проспекта в сторону Шунгоровской улицы.

Известно, что мальчик переходил улицу без сопровождения взрослых. В результате у ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и закрытый перелом левого предплечья. В состоянии средней тяжести его госпитализировали в детскую городскую больницу.

Водительница Infiniti в 2022 к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекалась. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 27 августа на Васильевском острове произошло ДТП с участием двух автомобилей. Столкновение произошло между «Ладой» и Range Rover недалеко от метро «Василеостровская».

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