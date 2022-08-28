На Пироговской набережной иномарка перевернулась и с искрами проехалась по дороге

На Пироговской набережной иномарка перевернулась и с искрами проехалась по дороге. Фото: группа "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

На Пироговской набережной иномарка перевернулась и с искрами проехалась по дороге. Фото: группа "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

В ночь на 28 августа водитель Kia попал в серьезную передрягу из-за гонок. Автомобиль пошел на обгон, но не успел перестроиться и врезался в другую легковушку.

О произошедшем сообщили очевидцы в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На предоставленных кадрах видно, как легковушка ударяется о другое транспортное средство, переворачивается на бок и скользит с искрами по дороге.

Kia шло на обгон и вылетело на крайнюю левую полосу, после этого не успело перестроиться и влетело в другую легковую машину.

Сведений о состояния водителя пока нет. Все обстоятельства и детали произошедшего уточняются.

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