На Сизова живодерка убила собаку инвалида об изгородь детской площадки

Ужасающими кадрами убийства животного поделились очевидцы. Неадекватная женщина задержана и помещена в ИВС.

Картина не для слабонервных предстала перед глазами маленьких детей на детской площадке. Женщина 29 лет на проспекте Сизова, 32 со всей силы била собаку об ограждение и дерево. Об этом сообщили в группе «ВКонтакте» «Приют «Косточка, Живи!». Позже ситуацию более детально осветили в Telegram-канале «Mash на Мойке».

Выяснилось, что несчастное животное принадлежало инвалиду, который не мог постоянно присматривать за ним на улице, поэтому собака иногда находилась на самовыгуле.

Размеры пса совсем небольшие, поэтому живодерка без труда вертела им в воздухе. Очевидцы попытались заступиться за животное, но женщина в ответ проявляла только больше агрессии и нападала.

Очевидцы доставили собачку в ветеринарную клинику, где ему провели необходимые реанимационные действия. Однако спасти животное не удалось.

Живодерку задержали. Против нее возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животными. Предполагается, что она находилась под воздействием каких-то наркотических веществ.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на Загородном проспекте компания пьяных граждан выбросила собаку из окна. Животное скончалось на месте.